Нардеп рассказал, как "прижать" Россию на Донбассе

Украина должна пойти на военное положение и экономическую блокаду на Донбассе, чтоб заставить Россию понести еще больше расходы на оккупацию украинских территорий. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат от "Народного фронта" Игорь Лапин.

По его словам, нужно сделать Донбасс финансово обременительным для России.

"Экономическая блокада оккупированных территорий, линия фронта, как минимум в двух областях и в Крыму объявлять военное положение, особое положение в прилегающих областях объявлять и делать там линию фронта, а не таможни строить между оккупированными районами. Только в этом случае это действительно ляжет бременем на Россию, в том числе финансово, для того, чтобы там не вышли внутренние волнения, чтобы там не поднялось партизанское движение. Тогда России надо будет затрачивать колоссальные ресурсы", – рассказала Лапин.

Он добавил, что пока приходится за счет украинских налогоплательщиков содержать людей на оккупированных территориях Донбасса.

Как заявлял замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.