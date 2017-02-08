Нардепы осудили экономическую блокаду Донбасса

Если антрацитовый уголь не будет поступать в Украину с Донбасса, его придется закупать за рубежом

Об экономической блокаде на Донбассе говорят в кулуарах парламента. Нардепы уверены, что урегулировать вопрос можно лишь на государственном уровне, и уже готовы писать новый закон, иначе придется закупать уголь за рубежом.

8 февраля прошел уже тринадцатый день блокады железной дороги на Донбассе. Люди в военной форме не пропускают поезда с углём. По их словам, так они борятся с контрабандой. Однако в Верховной Раде категоричны – ни о каких незаконных поставках речь и не идёт.

"Предприятия зарегистрированы в Украине. Электроэнергия поставляется нашим поставщикам, которые тоже живут в Украине. Если этого не делать – это угроза. Угроза сегодня жизни этих людей", – отметил народный депутат из БПП Борислав Розенблат.

Представитель "Народного фронта" призвал поставить точку в этом вопросе отдельным законом. Поставка угля с неподконтрольных Киеву тeрриторий заблокирована уже почти две недели. Славянская теплоэлектростанция на грани остановки, а тысячи граждан рискуют замeрзнуть в своих квартирах.

"Обращаю внимание – право регулировать любые процeссы в государстве имеет государство, и лишe государство можe гарантировать безопасность своих граждан. Я буду дожe рад, если наши собратья, которые так хорошо ездят на восток и нe пропускают товары, если они заставят и вынудят нас всех принять соответствующие законы", – заявил нардеп от "Народного Фронта" Игорь Лапин.

Последствия блокады для украинцев изучают уже в Европе – так, в Брюсселе идут переговоры.

"Мы следим, анализируем, изучаем ситуацию. Но пока комментарии не даём. Позиция вырабатывается. Мы не можем сами от себя сказать, консультируемся с коллегами в Брюсселе" – рассказал пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Тем временем теплоэлектростанции близ линии разграничения находятся на грани остановки, а тысячи жителей рискуют замeрзнуть в своих квартирах.

От так называемой "блокады" пострадает вся Украина, уверен финансовый аналитик Сергей Фурса. Нехватка угля в 20-градусный мороз грозит веерными отключениями и в Киеве, и во Львове.

"Антрацитный уголь, который необходим для теплогенерации – он весь завозится из оккупированной территории. Потому что на территории, которая является подконтрольной украинской власти, нет такого угля... Если мы этот уголь получать не будем, то одни атомные станции просто не справятся", – объянил Фурса.

Покупка импортного антрацита обойдется на 20 миллиардов гривен дороже, посчитал министр энергетики. При этом, как отмечается, расчитываться придётся украинцам, и без повышения тарифов тут вряд ли обойтись.