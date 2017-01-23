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Обнищавший боевик из РФ не выдержал жизни в "ДНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7909/50_main.1485183666.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/50_tn.1485183666.jpg Донбасс Мужчина пожаловался на тяготы жизни под ярмом оккупантов

Обнищавший боевик из РФ не выдержал жизни в "ДНР"

Сегодня, 16:58

Мужчина пожаловался на тяготы жизни под ярмом оккупантов

Боевик бежал от соратников. Фото: ufoleaks.su
Боевик бежал от соратников. Фото: ufoleaks.su

В Донецкой области задержали гражданина России, который пытался перейти линию разграничения вне установленных пунктов пропуска вблизи поселка Оленевка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, задержанный оказался уроженцем Псковской области РФ и еще в 2013 году приехал в Донецк на заработки.

"В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей вступил в одно из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР". Он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям", – рассказали в СБУ.

Как пояснил сам россиянин, он решил добровольно сдаться украинской власти из-за морально-психологического давления со стороны российских кураторов и непомерные денежные поборы. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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