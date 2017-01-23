Обнищавший боевик из РФ не выдержал жизни в "ДНР"

Мужчина пожаловался на тяготы жизни под ярмом оккупантов

В Донецкой области задержали гражданина России, который пытался перейти линию разграничения вне установленных пунктов пропуска вблизи поселка Оленевка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, задержанный оказался уроженцем Псковской области РФ и еще в 2013 году приехал в Донецк на заработки.

"В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей вступил в одно из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР". Он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям", – рассказали в СБУ.

Как пояснил сам россиянин, он решил добровольно сдаться украинской власти из-за морально-психологического давления со стороны российских кураторов и непомерные денежные поборы. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.