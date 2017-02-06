Обострение на Донбассе: боевики вывели из строя военных

Сегодня, 09:41

Количество обстрелов достигает отметки "100"

Обстрелы не утихают. Фото: AFP
Обстрелы не утихают. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 94 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреливали Бердянское, Лебединское и Талаковку. Из минометов – Троицкое, Красногоровку, Павлополь, Марьинку, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы противника обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк – Широкино и Красногоровку.

На Луганском направлении боевики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское, Новоалександровку, Троицкое. 

На Донецком направлении из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали военных в районе Песок, Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому – БМП противника.

В результате боевых действий пятеро военных были ранены, один – травмирован.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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