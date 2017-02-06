Обострение на Донбассе: боевики вывели из строя военных
Количество обстрелов достигает отметки "100"
За минувшие сутки боевики 94 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреливали Бердянское, Лебединское и Талаковку. Из минометов – Троицкое, Красногоровку, Павлополь, Марьинку, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы противника обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк – Широкино и Красногоровку.
На Луганском направлении боевики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское, Новоалександровку, Троицкое.
На Донецком направлении из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали военных в районе Песок, Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому – БМП противника.
В результате боевых действий пятеро военных были ранены, один – травмирован.
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