Обострение на Донбассе: боевики вывели военных из строя

Сегодня, 09:25

Мариупольское направление остается самым "горячим" на востоке страны

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: AFP
На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: AFP

Обстановка на Донбассе остается напряженной. Как сообщает Штаб военной операции, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня.

По данным ведомства, по-прежнему большинство обстрелов (21) приходится на Мариупольское направление. Так, боевики из крупнокалиберных минометов обстреливали военных у Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки.  

Всего за минувшие сутки в зоне боев на Донбассе были ранены шесть украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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