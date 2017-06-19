Обострение на Донбассе: боевики вывели военных из строя
Мариупольское направление остается самым "горячим" на востоке страны
Обстановка на Донбассе остается напряженной. Как сообщает Штаб военной операции, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня.
По данным ведомства, по-прежнему большинство обстрелов (21) приходится на Мариупольское направление. Так, боевики из крупнокалиберных минометов обстреливали военных у Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки.
Всего за минувшие сутки в зоне боев на Донбассе были ранены шесть украинских военных.
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