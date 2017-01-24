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Обострение на Донбассе: военные несут потери http://www.segodnya.ua/img/article/7911/19_main.1485243386.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/19_tn.1485243386.jpg Донбасс Противник вновь заметно активизировался и не прекращает обстрелы

Обострение на Донбассе: военные несут потери

Сегодня, 09:34

Противник вновь заметно активизировался и не прекращает обстрелы

Провокации продолжаются. Фото: AFP
Провокации продолжаются. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 51 раз нарушили режим перемирия, тогда как на утро понедельника было зафиксировано 22 обстрела. Об этом сообщает Штаб военной операции.

На Мариупольском направлении под огонь 120 и 82 мм минометов попали Красногоровка, Марьинка и Широкино. Гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино также огонь вели снайперы противника.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и минометов боевики обстреливали Троицкое, Новозвановку и Попасную. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Крымское и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Авдеевку, Зайцево и Опытное. Луганское попало под огонь БМП противника.

В результате боевых действий за минувшие сутки двое украинских военных были ранены.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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