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ОБСЕ ограничили доступ в зоне боевых действий http://www.segodnya.ua/img/article/7853/61_main.1483450375.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/61_tn.1483450375.jpg Донбасс Миссия не может попасть в три района

ОБСЕ ограничили доступ в зоне боевых действий

Сегодня, 15:30

Миссия не может попасть в три района

Миссия ОБСЕ на Донбассе. Фото: Facebook
Миссия ОБСЕ на Донбассе. Фото: Facebook

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявила об очередных ограничениях в доступе в зоне боевой операции.

"Сегодня снова ограниченный доступ СММ ОБСЕ в районы разведения Первомайска/Золотого, Станицы Луганской и Петровского/Богдановка. Доступ СММ остается ограниченным во всех трех районах, но миссия может частично контролировать их", – говорится в сообщении миссии странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Автрии, действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастиан Курц прилетели в Мариуполь.
ОБСЕ, Донбасс, доступ, специальная мониторинговая миссия, СММ ОБСЕ
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