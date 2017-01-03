ОБСЕ ограничили доступ в зоне боевых действий

Миссия не может попасть в три района

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявила об очередных ограничениях в доступе в зоне боевой операции.

"Сегодня снова ограниченный доступ СММ ОБСЕ в районы разведения Первомайска/Золотого, Станицы Луганской и Петровского/Богдановка. Доступ СММ остается ограниченным во всех трех районах, но миссия может частично контролировать их", – говорится в сообщении миссии странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Автрии, действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастиан Курц прилетели в Мариуполь.