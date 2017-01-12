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ОБСЕ показала наглость боевиков (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/61_main.1484216751.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/61_tn.1484216751.jpg Донбасс Противник продолжает нарушать Минские соглашения

ОБСЕ показала наглость боевиков (видео)

Сегодня, 12:23

Противник продолжает нарушать Минские соглашения

Боевики нарушают договоренности. Фото: AFP
Боевики нарушают договоренности. Фото: AFP

Беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ показали, как боевики нарушают Минские договоренности. В частности, на видео запечатлены обстрелы в районе Светлодарской дуги. По информации наблюдателей, в них участвовала батарея из пяти самоходных установок. 

Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.
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Авторы:

Степан Сыч, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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