ОБСЕ показала наглость боевиков (видео)
Противник продолжает нарушать Минские соглашения
Беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ показали, как боевики нарушают Минские договоренности. В частности, на видео запечатлены обстрелы в районе Светлодарской дуги. По информации наблюдателей, в них участвовала батарея из пяти самоходных установок.
Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.
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