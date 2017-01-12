ОБСЕ показала наглость боевиков (видео)

Беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ показали, как боевики нарушают Минские договоренности. В частности, на видео запечатлены обстрелы в районе Светлодарской дуги. По информации наблюдателей, в них участвовала батарея из пяти самоходных установок.

Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.