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ОБСЕ рассказала о новых жертвах боев на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7894/4_main.1484740787.png http://www.segodnya.ua/img/article/7894/4_tn.1484740787.png Донбасс Постоянные обстрелы уносят жизни и калечат население охваченного противостоянием региона

ОБСЕ рассказала о новых жертвах боев на Донбассе

Сегодня, 13:57

Постоянные обстрелы уносят жизни и калечат население охваченного противостоянием региона

Обстрелы продолжают уносить жизни. Фото: grim.com.ru
Обстрелы продолжают уносить жизни. Фото: grim.com.ru

На Донбассе зафиксированы очередные жертвы обстрелов среди мирного населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

В частности, 12 января 64-летняя женщина получила осколочное ранение грудной клетки, находясь в своем доме в подконтрольной украинскому правительству Марьинке (23 км к юго-западу от Донецка).

14 января в подконтрольном самопровозглашенной "ЛНР" Ирмино (54 км к западу от Луганска) местные жители сообщили о смерти мужчины, которого убило осколками, пока он спускался в подвал своего дома.

"Члены патруля миссии общались также с родными этого мужчины, которые подтвердили данную информацию", – говорится в отчете.

Напомним, ранее нардеп Надежда Савченко заявила о том, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче КрымаОна также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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