ОБСЕ рассказала о новых жертвах боев на Донбассе

На Донбассе зафиксированы очередные жертвы обстрелов среди мирного населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

В частности, 12 января 64-летняя женщина получила осколочное ранение грудной клетки, находясь в своем доме в подконтрольной украинскому правительству Марьинке (23 км к юго-западу от Донецка).

14 января в подконтрольном самопровозглашенной "ЛНР" Ирмино (54 км к западу от Луганска) местные жители сообщили о смерти мужчины, которого убило осколками, пока он спускался в подвал своего дома.

"Члены патруля миссии общались также с родными этого мужчины, которые подтвердили данную информацию", – говорится в отчете.

Напомним, ранее нардеп Надежда Савченко заявила о том, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. Она также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.