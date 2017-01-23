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ОБСЕ: Угроза химического загрязнения на Донбассе сохраняется http://www.segodnya.ua/img/article/7906/81_main.1485122613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/81_tn.1485122613.jpg Донбасс Хранилище химических отходов фенольного завода расположено на линии разграничения

ОБСЕ: Угроза химического загрязнения на Донбассе сохраняется

Сегодня, 00:03

Хранилище химических отходов фенольного завода расположено на линии разграничения

ОБСЕ: Угроза химического загрязнения на Донбассе сохраняется, фото DonPress.com
ОБСЕ: Угроза химического загрязнения на Донбассе сохраняется, фото DonPress.com

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что всей территории Донецкой области может грозить химическое загрязнение в случае продолжения боевых действий в районе поселка Новгородское, где находится хранилище химических отходов фенольного завода. Об этом сообщается на официальном Twitter СММ ОБСЕ в Украине, передает телеканал "112 Украина".

Хранилище химических отходов фенольного завода расположено между позициями украинской армии и боевиков, которые находятся в 400 метрах друг от друга.

Хуг подчеркнул, что в указанном районе необходимо установить режим прекращения огня и развести стороны конфликта.

Об угрозе экологической катастрофы из-за промышленных отходов фенольного завода, который расположен в населенном пункте Новгородское Донецкой области (находится вблизи линии разграничения) неоднократно сообщалось в прессе, сейчас вопрос также актуален.
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