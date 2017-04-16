Одного осколка достаточно для катастрофы на Донбассе – ОБСЕ

Сегодня, 10:28

Ситуация на Донбассе может ухудшиться

Александр Хуг, фото rbc.ua
Александр Хуг, фото rbc.ua

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг считает, что ситуация на Донбассе нестабильна и может обостриться в любой момент.

Об этом Хуг заявил в интервью "Обозревателю".

"Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент", – отметил он.

По его словам, все необходимые для эскалации насилия элементы есть. "Стороны расположены слишком близко друг к другу, у них имеется тяжелое вооружение, они очень хорошо подготовлены и постоянно находятся в режиме готовности", – считает первый замглавы миссии ОБСЕ.

"Проблема в том, что вдоль линии соприкосновения есть предприятия и места хранения опасных веществ. Например, Донецкая и Ясиноватская фильтровальные станции (там есть емкости с хлором), фенольный завод, где хранятся опасные химикаты. Есть также свинофермы и очистные сооружения, где сосредоточено большое количество небезопасных жидкостей. Одного осколка достаточно, чтобы пробить емкость с хлором. Одно прямое попадание в емкость для хранения стоков приведет к тому, что они вытекут и загрязнят грунтовые воды"

По его словам, единственный способ защитить эти объекты – отвести тяжелое вооружение и развести позиции.
ОБСЕ, эскалация, ситуация на Донбассе, Александр Хуг, тяжелое вооружение

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