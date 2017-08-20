Опубликованы новые фото российских танков на Донбассе

Фотографии были сделаны в августе 2017 года в Донецкой области

В сети опубликованы новые фото танков российских боевиков, которые воюют в зоне АТО на Донбассе.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на пользователей соцсетей.

Отмечается, что фотографии были сделаны в августе 2017 года в Донецкой области.