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Первую в этом году колонну с гумпомощью Рината Ахметова отправляют в Донецк (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/50_main.1484215060.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/50_tn.1484215060.jpg Донбасс В колонне – двадцать машин, они везут 420 тонн продуктов

Первую в этом году колонну с гумпомощью Рината Ахметова отправляют в Донецк (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 11:55

В колонне – двадцать машин, они везут 420 тонн продуктов


Первую в этом году колонну с гуманитарной помощью Рината Ахметова отправляют в Донецк. Впереди – сотни километров пути. Грузовики выехали рано утром из Днепра. До обеда будут на пункте пропуска Новотроицкое. Там и пройдут проверку.

В колонне – двадцать машин, они везут 420 тонн продуктов. Эту помощь ждут сотни тысяч стариков, детей, инвалидов.

С начала боевых действий Штаб Рината Ахметова непрерывно помогает мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения.

Сегодня штаб Рината Ахметова отправляет первую в этом году автоколонну с гуманитарной помощью в Донецк. Все продукты из набора выживания прошли контроль качества и соответствуют всем необходимым нормам. За два с половиной года мы выдали более 11 млн наборов. Ежемесячно продукты в виде помощи получают более четырехсот тысяч человек. В 2017 году Ринат Ахметов продолжит оказывать помощь тем мирным жителям Донбасса, кто в ней нуждается", – сказал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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