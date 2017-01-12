Первую в этом году колонну с гумпомощью Рината Ахметова отправляют в Донецк (видео)

Первую в этом году колонну с гуманитарной помощью Рината Ахметова отправляют в Донецк. Впереди – сотни километров пути. Грузовики выехали рано утром из Днепра. До обеда будут на пункте пропуска Новотроицкое. Там и пройдут проверку.

В колонне – двадцать машин, они везут 420 тонн продуктов. Эту помощь ждут сотни тысяч стариков, детей, инвалидов.

С начала боевых действий Штаб Рината Ахметова непрерывно помогает мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения.

Сегодня штаб Рината Ахметова отправляет первую в этом году автоколонну с гуманитарной помощью в Донецк. Все продукты из набора выживания прошли контроль качества и соответствуют всем необходимым нормам. За два с половиной года мы выдали более 11 млн наборов. Ежемесячно продукты в виде помощи получают более четырехсот тысяч человек. В 2017 году Ринат Ахметов продолжит оказывать помощь тем мирным жителям Донбасса, кто в ней нуждается", – сказал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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