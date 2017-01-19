Песков рассказал, как Россия помогает боевикам на Донбассе

Пресс-секретарь Путина не знает, какие суммы тратятся на "гуманитарную помощь" для Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректными утверждения о том, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" содержатся на средства Российской Федерации.

"Нет, это некорректно. Безусловно, вы знаете, оказывается, гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу", – сказал он.

Ранее Песков заявил, что тема урегулирования украинской проблемы будет в центре внимания российско-американских отношений. "Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе", – сказал Песков.

Он отметил при этом, что "в каком русле будут развиваться дискуссии, обмен мнениями, во многом это будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне".

Как известно, РФ после незаконной аннексии Крыма начала поддерживать агрессивные действия боевиков на Донбассе. Украина неоднократно заявляла, что на территории восточной Украины находятся российские военные и техника.