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Песков рассказал, как Россия помогает боевикам на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7897/48_main.1484821606.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/48_tn.1484821606.jpg Донбасс Пресс-секретарь Путина не знает, какие суммы тратятся на "гуманитарную помощь" для Донбассе

Песков рассказал, как Россия помогает боевикам на Донбассе

Сегодня, 12:23

Пресс-секретарь Путина не знает, какие суммы тратятся на "гуманитарную помощь" для Донбассе

Песков. Фото: star-magazine.ru
Песков. Фото: star-magazine.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректными утверждения о том, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" содержатся на средства Российской Федерации.

"Нет, это некорректно. Безусловно, вы знаете, оказывается, гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу", – сказал он.

Ранее Песков заявил, что тема урегулирования украинской проблемы будет в центре внимания российско-американских отношений. "Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе", – сказал Песков.

Он отметил при этом, что "в каком русле будут развиваться дискуссии, обмен мнениями, во многом это будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне".

Как известно, РФ после незаконной аннексии Крыма начала поддерживать агрессивные действия боевиков на Донбассе. Украина неоднократно заявляла, что на территории восточной Украины находятся российские военные и техника.
россия, Украина, Донбасс, боевики, песков

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Источник:

Интерфакс-Украина

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