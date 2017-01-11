Пленный боевик рассказал, чему его научили россияне (видео)

Украинские силовики задержали танкиста боевиков под Волновахой. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По словам правоохранителей, мужчина вступал в ряды противника дважды. Первый раз закончился его уходом из-за низкой оплаты.

"В июне 2016 ему пришла повестка, и он снова оказался среди "пушечного мяса". Новобранца распределили в танковое подразделение, который формировали два "особиста", кадровые военные, граждане РФ. По словам боевика, оккупанты не имели знаков различия, только погоны капитана, которые тем не менее командовали полковниками", – пояснили в полиции.

После 2 недель обучения новоиспеченных танкистов перебросили на военный полигон между Горловкой и поселком Пантелеймоновка. Командовали батальоном двое россиян-"капитанов", у местных же права голоса не было.

"По ночам танки выезжали и обстреливали позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Армейская жизнь боевику быстро надоела, тем более, что вместо обещанных 15 000 рублей платили только половину. Он бежал и пробрался на территорию, подконтрольную Украине", – отметили правоохранители.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.