Пленный боевик рассказал, чему его научили россияне (видео)
Мужчину задержали на подконтрольной Украине территории
Украинские силовики задержали танкиста боевиков под Волновахой. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По словам правоохранителей, мужчина вступал в ряды противника дважды. Первый раз закончился его уходом из-за низкой оплаты.
"В июне 2016 ему пришла повестка, и он снова оказался среди "пушечного мяса". Новобранца распределили в танковое подразделение, который формировали два "особиста", кадровые военные, граждане РФ. По словам боевика, оккупанты не имели знаков различия, только погоны капитана, которые тем не менее командовали полковниками", – пояснили в полиции.
После 2 недель обучения новоиспеченных танкистов перебросили на военный полигон между Горловкой и поселком Пантелеймоновка. Командовали батальоном двое россиян-"капитанов", у местных же права голоса не было.
"По ночам танки выезжали и обстреливали позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Армейская жизнь боевику быстро надоела, тем более, что вместо обещанных 15 000 рублей платили только половину. Он бежал и пробрался на территорию, подконтрольную Украине", – отметили правоохранители.
Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.
Вы сейчас просматриваете новость "Пленный боевик рассказал, чему его научили россияне (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии