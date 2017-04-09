Под Мариуполем произошла авария товарного поезда

Четыре вагона по неизвестной причине сошли с рельсов

Вчера днем на участке железной дороги между станциями Карань и Волноваха произошла авария – сошли с рельсов и перевернулись четыре вагона. По информации Волновахского отдела полиции, пострадавших во время аварии нет, идет проверка факта и устанавливаются причины произошедшего.

Свидетели уже рассказали, что из-за инцидента примерно на час был задержан поезд Мариуполь – Киев, а также временно изменен график курсирования пригородных поездов.

По информации полиции, вагоны были загружены, свидетели отмечают, что лежащие на земле вагоны были пусты.