Под Мариуполем произошла авария товарного поезда
Четыре вагона по неизвестной причине сошли с рельсов
Вчера днем на участке железной дороги между станциями Карань и Волноваха произошла авария – сошли с рельсов и перевернулись четыре вагона. По информации Волновахского отдела полиции, пострадавших во время аварии нет, идет проверка факта и устанавливаются причины произошедшего.
Свидетели уже рассказали, что из-за инцидента примерно на час был задержан поезд Мариуполь – Киев, а также временно изменен график курсирования пригородных поездов.
По информации полиции, вагоны были загружены, свидетели отмечают, что лежащие на земле вагоны были пусты.
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