Под Мариуполем произошла авария товарного поезда

Вчера, 11:47

Четыре вагона по неизвестной причине сошли с рельсов

Вагоны сошли с рельсов. Фото: полиция
Вагоны сошли с рельсов. Фото: полиция

Вчера днем на участке железной дороги между станциями Карань и Волноваха произошла авария – сошли с рельсов и перевернулись четыре вагона. По информации Волновахского отдела полиции, пострадавших во время аварии нет, идет проверка факта и устанавливаются причины произошедшего.

Свидетели уже рассказали, что из-за инцидента примерно на час был задержан поезд МариупольКиев, а также временно изменен график курсирования пригородных поездов.

По информации полиции, вагоны были загружены, свидетели отмечают, что лежащие на земле вагоны были пусты.

pm45image001
авария, проверка, поезд, Мариуполь, дороги, график, волноваха, перевернулись

Вы сейчас просматриваете новость "Под Мариуполем произошла авария товарного поезда". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В сети появилось видео с места столкновения поездов в Москве

Вчера, 10:14

В результате инцидента госпитализировали 12 человек

Мир

На месте ДТП. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Столкновение поездов в Москве произошло из-за перебегающего пути человека - СМИ

Вчера, 05:02

В числе пострадавших один ребенок, его состояние стабильное

Мир

Роман Волознев. Фото: соцсети

Известный белорусский певец ранен при столкновении поездов в Москве

Вчера, 04:19

У Романа Волознева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рану правой височной области и перелом ребер

Мир

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд. Фото: twitter.com/STIRIDINVEST

В Румынии потерпел крушение поезд

Вчера, 03:37

В ДТП погибли два машиниста

Мир

Пассажиры записали видео

"Мы врезаемся, ребят": пассажирка выложила видео перед столкновением поездов в Москве

Вчера, 02:55

Было применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось

Мир

Пострадали более 20 человек. Фото: ТАСС, Михаил Почуев

В Москве поезд столкнулся с электричкой

Вчера, 01:16

В результате шесть человек были госпитализированы, еще 15 оказана медпомощь на месте

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования