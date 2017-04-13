Подростковая жестокость: в Славянске сверстницы сломали девочке нос

Сегодня, 16:57

Конфликт вспыхнул во время совместной прогулки

Подростка избили &quot;знакомые&quot;. Фото: dnpr.com.ua
Подростка избили "знакомые". Фото: dnpr.com.ua

В Славянске жестоко избили 14-летнюю местную жительницу. Как рассказали в полиции Донецкой области, преступление совершили двое знакомых в возрасте 14 и 15 лет.

"Медики диагностировали перелом костей носа и сотрясение головного мозга. Со слов потерпевшей, она гуляла вместе со своими подругами, когда между ними возник конфликт. Девушки отвели ее в безлюдное место, избили и убежали. Обидчицы хорошо известны работникам ювенальной превенции – обе находятся на учете, а их родители уже привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей", – рассказали в полиции.

Так, старшая девушка попала в поле зрения правоохранителей после того, как совершила кражу и неоднократно убегала из дома. Младшая – находится на учете как представитель семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

Обидчицам грозит штраф, общественные или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, соцсети шокировали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю. За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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