Подростковая жестокость: в Славянске сверстницы сломали девочке нос

В Славянске жестоко избили 14-летнюю местную жительницу. Как рассказали в полиции Донецкой области, преступление совершили двое знакомых в возрасте 14 и 15 лет.

"Медики диагностировали перелом костей носа и сотрясение головного мозга. Со слов потерпевшей, она гуляла вместе со своими подругами, когда между ними возник конфликт. Девушки отвели ее в безлюдное место, избили и убежали. Обидчицы хорошо известны работникам ювенальной превенции – обе находятся на учете, а их родители уже привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей", – рассказали в полиции.

Так, старшая девушка попала в поле зрения правоохранителей после того, как совершила кражу и неоднократно убегала из дома. Младшая – находится на учете как представитель семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

Обидчицам грозит штраф, общественные или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, соцсети шокировали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю. За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.