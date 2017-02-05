Полицаи боевиков устроили жуткое ДТП в Донецке (фото)

Сегодня, 15:39

Автомобиль разорвало на части от удара

Машину разорвало на части. Фото: соцсети
Машину разорвало на части. Фото: соцсети

В Донецке погибли сотрудники так называемой "полиции". Как сообщают местные жители, инцидент произошел в Петровском районе. По предварительной информации, жертвами аварии стали два человека из разорванной легковушки. Информация о других пострадавших отсутствует.

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Фото: Твиттер
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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