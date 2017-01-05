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Полицейскую миссию на Донбасс могут ввести только с согласия Киева и Москвы – Тука http://www.segodnya.ua/img/article/7856/90_main.1483603071.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/90_tn.1483603071.jpg Донбасс Заместитель министра заявил, что полицейская миссия вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон

Полицейскую миссию на Донбасс могут ввести только с согласия Киева и Москвы – Тука

Сегодня, 09:57

Заместитель министра заявил, что полицейская миссия вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон

Георгий Тука. Фото: wikimedia.org
Георгий Тука. Фото: wikimedia.org

Полицейская миссия ОБСЕ может быть введена на Донбасс только с согласия двух сторон – Киева и Москвы. Это подчеркнул заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда мы употребляем термин "полицейская миссия", это не одно и то же, что и миротворческие силы ООН. Это разные вещи. Полицейская миссия, кстати, так же, как и миротворцы, вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон. Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится на территории. Одна сторона – Киев, вторая – Москва", – сказал Тука.

Напомним, по итогам встречи "нормандской четверки" 20 октября 2016 года стороны согласовали вопрос введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс. Однако, как заявил народный депутат Дмитрий Тымчук, согласие Москвы на ввод вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс еще ничего не означает, так как введение данной миссии может быть только при согласии боевиков разоружиться. По его словам, введение вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс в нынешней ситуации невозможно.

 
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