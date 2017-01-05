Полицейскую миссию на Донбасс могут ввести только с согласия Киева и Москвы – Тука

Полицейская миссия ОБСЕ может быть введена на Донбасс только с согласия двух сторон – Киева и Москвы. Это подчеркнул заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда мы употребляем термин "полицейская миссия", это не одно и то же, что и миротворческие силы ООН. Это разные вещи. Полицейская миссия, кстати, так же, как и миротворцы, вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон. Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится на территории. Одна сторона – Киев, вторая – Москва", – сказал Тука.

Напомним, по итогам встречи "нормандской четверки" 20 октября 2016 года стороны согласовали вопрос введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс. Однако, как заявил народный депутат Дмитрий Тымчук, согласие Москвы на ввод вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс еще ничего не означает, так как введение данной миссии может быть только при согласии боевиков разоружиться. По его словам, введение вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс в нынешней ситуации невозможно.