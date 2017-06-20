Полковник Нацгвардии попал в плен боевиков – НГУ

В зоне военного конфликта на Донбассе, во время выполнения боевого задания в Луганской области пропал без вести офицер Нацгвардии, полковник Александр Бойко.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ).

"По неподтвержденным данным, офицер удерживается одним из террористических подразделений ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской области. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что командование НГУ продолжает поиски полковника Александра Бойко.

"Попытки решить вопрос по обмену и передаче полковника Александра Бойко сегодня не привели к положительным результатам. Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мерам по поиску привлечены представители общественных организаций", – добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мае глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что украинская сторона готова отдать боевикам более 200 человек в обмен на украинских заложников.