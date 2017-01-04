Полторак назвал число российских войск на Донбассе
На передовой сосредоточено огромное количество вооружения и техники РФ, заявляют в Минобороны
На Донбассе находится около 40 тысяч членов незаконных вооруженных формирований, среди них пять тысяч – военные регулярной армии Российской Федерации. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью "5 каналу", передает телеканал "112 Украина".
"Только в этом году больше 16 тысяч раз они нарушили режим тишины. Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня", – рассказал Полторак.
"Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствие было очень трудно", – добавил министр обороны.
В прошлом году в результате обстрелов ранения получили около 1500 военных ВСУ и 211 служащих погибли.
Напомним, ранее действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц заявил, что режим тишины на Донбассе должен полностью соблюдаться.
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