Понтифик к Рождеству направит Украине шесть миллионов евро

Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны

Первый транш финансовой помощи Ватикана для устранения гуманитарного кризиса на Украине будет перечислен к православному Рождеству.

Он составит 6 млн евро, сообщает в пятницу пресс-служба Святого Престола.

Это половина от суммы, которую собрали по инициативе папы Римского Франциска в церквях Европы для украинцев, пострадавших в результате военных действий.

Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны, информирует пресс-служба.

Как сообщалось, 3 апреля сего года Папа Римский Франциск объявил 24 апреля днем сбора пожертвований во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, которые пострадали в конфликте на востоке страны.

По словам главы УГКЦ Святослава (Шевчука), Папа Римский поручил архиереям в Украине на протяжении нескольких месяцев проанализировать количество тех, кто нуждается в помощи, и подать эти данные в Ватикан. По его словам, помощь Ватикана в рамках гуманитарного проекта Папы Римского Франциска "Папа для Украины" будет предоставляться пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе адресно, а программы помощи будут утверждаться в Ватикане.

Впоследствии более EUR 8 млн были перечислены общественным организациям, которые занимаются проблемами вынужденных переселенцев, покинувших свои дома. Вместе со средствами Папа Франциск передал обращение, в котором просит убедиться в том, что эти деньги будут действительно направлены самым бедным среди бедных. Понтифик заявил, что сбор средств был очень непростым и поэтому попросил, чтобы украинская власть защитила эти деньги.