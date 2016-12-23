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Понтифик к Рождеству направит Украине шесть миллионов евро http://www.segodnya.ua/img/article/7825/89_main.1482517297.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/89_tn.1482517297.jpg Донбасс Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны

Понтифик к Рождеству направит Украине шесть миллионов евро

Вчера, 20:21

Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны

Папа Римский Франциск, фото AFP
Папа Римский Франциск, фото AFP

Первый транш финансовой помощи Ватикана для устранения гуманитарного кризиса на Украине будет перечислен к православному Рождеству.

Он составит 6 млн евро, сообщает в пятницу пресс-служба Святого Престола.

Это половина от суммы, которую собрали по инициативе папы Римского Франциска в церквях Европы для украинцев, пострадавших в результате военных действий.

Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны, информирует пресс-служба.

Как сообщалось, 3 апреля сего года Папа Римский Франциск объявил 24 апреля днем сбора пожертвований во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, которые пострадали в конфликте на востоке страны.

По словам главы УГКЦ Святослава (Шевчука), Папа Римский поручил архиереям в Украине на протяжении нескольких месяцев проанализировать количество тех, кто нуждается в помощи, и подать эти данные в Ватикан. По его словам, помощь Ватикана в рамках гуманитарного проекта Папы Римского Франциска "Папа для Украины" будет предоставляться пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе адресно, а программы помощи будут утверждаться в Ватикане.

Впоследствии более EUR 8 млн были перечислены общественным организациям, которые занимаются проблемами вынужденных переселенцев, покинувших свои дома. Вместе со средствами Папа Франциск передал обращение, в котором просит убедиться в том, что эти деньги будут действительно направлены самым бедным среди бедных. Понтифик заявил, что сбор средств был очень непростым и поэтому попросил, чтобы украинская власть защитила эти деньги.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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