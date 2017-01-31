Порошенко проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке (видео)

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 31 января, проводит совещание с руководителями силовых ведомств Украины в связи с эскалацией ситуации с безопасностью в Авдеевке, Донецкая область. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке", – написал Цеголко.

Президент проводить нараду з силовиками щодо ситуації в Авдіївці pic.twitter.com/CXpE0TFOsC — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 січня 2017 р.

На обнародованной спикером фотографии совещания с президентом Украины Петром Порошенко присутствуют, в частности, секретарь СНБО Александр Турчинов, заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, председатель Нацгвардии Юрий Аллеров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак и др.

Наші військові блискуче захищають Україну в боях біля Авдіївки. – Президент зібрав силовиків на нараду щодо... https://t.co/1nrfVL4Azd — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 січня 2017 р.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.