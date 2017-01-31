Порошенко проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке (видео)

Сегодня, 16:57

Президент собрал военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны Украины

Петр Порошенко и главы силовых ведомств Украины. Фото: Twitter / Святослав Цеголко
Петр Порошенко и главы силовых ведомств Украины. Фото: Twitter / Святослав Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 31 января, проводит совещание с руководителями силовых ведомств Украины в связи с эскалацией ситуации с безопасностью в Авдеевке, Донецкая область. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке", – написал Цеголко.

На обнародованной спикером фотографии совещания с президентом Украины Петром Порошенко присутствуют, в частности, секретарь СНБО Александр Турчинов, заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, председатель Нацгвардии Юрий Аллеров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак и др.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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