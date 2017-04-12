Порошенко рассказал о потерях ВСУ на Донбассе

Сегодня, 15:39

Президент напомнил, что всего на Донбассе погибло более двух с половиной тысяч украинских военных

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

С начала текущего года в зоне проведения военной операции на Донбассе погибли 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины, более 420 получили ранения. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед танковой бригадой во время рабочей поездки в Луганскую область.

"Только на протяжении этого года от вражеских обстрелов погибли 69 военнослужащих ВСУ и более 420 были ранены", – сказал президент.

Он также сообщил, что всего за время проведения военной операции погибли 2652 украинских военнослужащих разных силовых структур.

Напомним, президент находится в Луганской области с рабочей поездкой. Ранее сообщалось, что Петр Порошенко приказал с 1 апреля увеличить выплаты украинским военным, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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