Последствия мегавзрыва в Донецке: ошметки от грузовика и разнесенный до основания магазин (фото)

В сети появились фото с места мощного взрыва, который произошел вчера вечером на выезде из Донецка.

Как видно на фото, в районе автостанции "Мотель", где прогремел взрыв, радиус повреждений составил несколько десятков метров. Ударная волна была настолько мощной, что повалила несколько деревьев, разрушила рекламные щиты, а также до основания уничтожила магазин "Горнизон", в котором продавали военную форму.

"Скорее всего, взорвался грузовик, который перевозил боекомплекты. На фото четко виден мост автомобиля, а вот сам грузовик, судя по всему, разлетелся на ошметки", – предполагают в соцсетях жители города.

Напомним, вчера вечером в Донецке прогремел сильнейший взрыв, который вызвал панику.