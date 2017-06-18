ФОТОФАКТ. Последствия обстрела Бердянского боевиками
Одна из мин привела к возгоранию в доме, также значительные повреждения получили дома, расположенные рядом с эпицентром попаданий
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/ato.news
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/ato.news
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/ato.news
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/ato.news
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/ato.news
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/ato.news
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/ato.news
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/ato.news
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/ato.news
В результате обстрела боевиками поселка Бердянское разрушена крыша и потолок в одной из сооружений по улице Морской. Об этом сообщает пресс-центр штаба по руководству военной операцией на Донбассе со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Мариуполь".
Кроме того, одна из мин привела к возгоранию в доме. Также значительные повреждения получили дома, расположенные рядом с эпицентром попаданий.
Также сообщается, что обстрел из минометов, запрещенных минскими договоренностями, состоялся в субботу в 17:40.
"К счастью, обошлось без жертв среди местного населения", – добавили в штабе.
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