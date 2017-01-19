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Пожар в Северодонецке: спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/86_main.1484826522.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/86_tn.1484826522.jpg Донбасс Пламя вспыхнуло в квартире, где без присмотра находились двое маленьких детей

Пожар в Северодонецке: спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома (фото)

Сегодня, 13:45

Пламя вспыхнуло в квартире, где без присмотра находились двое маленьких детей

В Северодонецке горел пятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, инцидент произошел сегодня утром.

"В ходе разведки спасатели установили, что пожар разгорелся в квартире на 2-м этаже, а в помещениях возникло сильное задымление. Сразу было принято решение об эвакуации жителей на свежий воздух. Вего пожарные вывели 43 человека", – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар начался в квартире, где мать оставила без присмотра двух детей в возрасте двух и четырех лет. Им удалось спастись только благодаря действиям соседки – сотрудницы ГСЧС.

К тушению пожара привлекались пять единиц техники и 21 человек личного состава. Сейчас выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара. Детей госпитализировали в больницу с предварительными диагнозами: ожоги 1-2 степени и отравление продуктами горения.

Напомним, пожары в Харькове за год унесли 40 жизней.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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