Пожар в Северодонецке: спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома (фото)
Пламя вспыхнуло в квартире, где без присмотра находились двое маленьких детей
В Северодонецке горел пятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, инцидент произошел сегодня утром.
"В ходе разведки спасатели установили, что пожар разгорелся в квартире на 2-м этаже, а в помещениях возникло сильное задымление. Сразу было принято решение об эвакуации жителей на свежий воздух. Вего пожарные вывели 43 человека", – пояснили в ведомстве.
По предварительным данным, пожар начался в квартире, где мать оставила без присмотра двух детей в возрасте двух и четырех лет. Им удалось спастись только благодаря действиям соседки – сотрудницы ГСЧС.
К тушению пожара привлекались пять единиц техники и 21 человек личного состава. Сейчас выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара. Детей госпитализировали в больницу с предварительными диагнозами: ожоги 1-2 степени и отравление продуктами горения.
Напомним, пожары в Харькове за год унесли 40 жизней.
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