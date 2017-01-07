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Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России http://www.segodnya.ua/img/article/7861/61_main.1483785154.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/61_tn.1483785154.jpg Донбасс Разведка рассказала о печальной ситуации на оккупированных территориях

Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России

Сегодня, 12:30

Разведка рассказала о печальной ситуации на оккупированных территориях

На оккупированных территориях царит нищета. Фото: AFP
На оккупированных территориях царит нищета. Фото: AFP

Большинство населения самопровозглашенных "республик" из-за отсутствия даже минимальных средств не смогло на должном уровне отпраздновать новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кроме того, отметили в ведомстве, даже наличие денег не гарантировало нормального праздничного стола из-за низкого качества пришедших на смену украинским продуктов из РФ.

"Постоянно фиксируется завоз низкокачественных, третьесортных товаров, в т.ч. мясной продукции и алкогольных напитков, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для потребления", – отметили в разведке.

Напомним, на Донбассе захлебнулась "рождественская" атака боевиков.
продукты, праздники, разведка, боевики, главное управление разведки, На Донбассе
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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