Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России
Разведка рассказала о печальной ситуации на оккупированных территориях
Большинство населения самопровозглашенных "республик" из-за отсутствия даже минимальных средств не смогло на должном уровне отпраздновать новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Кроме того, отметили в ведомстве, даже наличие денег не гарантировало нормального праздничного стола из-за низкого качества пришедших на смену украинским продуктов из РФ.
"Постоянно фиксируется завоз низкокачественных, третьесортных товаров, в т.ч. мясной продукции и алкогольных напитков, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для потребления", – отметили в разведке.
Напомним, на Донбассе захлебнулась "рождественская" атака боевиков.
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