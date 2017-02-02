Продуктовые наборы Рината Ахметова раздают жителям по обе стороны линии соприкосновения (видео)

Сегодня, 17:55

Уже выдано более одиннадцати миллионов триста тысяч наборов выживания


Война, безденежье и болезнь единственного сына. Светлане Калач из Донецка ежедневно приходится преодолевать такие испытания. Она и сама едва не погибла во время обстрела. Снаряды падали рядом с домом.

Женщину обстрел застал возле дома. Тогда она чуть не потеряла сына. Семилетний Артем находился в здании.

"Слышала свист над ухом, стояла у куста смородины", – рассказывает она.

За считанные секунды женщина бросилась к двери, но та была заперта.

"(Сын) Закрылся от страха, а сам нырнул под стол, сидит. "Тема, Тема, открой", и слышу, что надо ложиться, и лежу", – продолжила Светлана.

Они побежали в погреб. Это уберегло ребенка от осколков, но не от стресса. Он спровоцировал приступы астмы.

"Заболел, и каждая простуда у него заканчивается стенозом – бедный задыхается", – рассказала жительница Донецка.

Первые признаки болезни у Артема врачи обнаружили, когда ему было три года. Считали: детский организм сам справится с недугом, но надежды не оправдались.

Приступы у ребенка бывают практически ежедневно. Но денег на приобретение медикаментов у мамы-одиночки нет. Светлана впала в отчаяние. Не знала, как спасти своего сына.

"Взяла номер телефона на пакете и позвонила. Быстро ответили все, я так благодарна. Спасибо Фонду и Ринату Леонидовичу", – сказала Светлана.

Штаб Ахметова закупил противоастматические препараты.

"Я знаю, что мы не умрем, что спасет, не задохнемся. Спасибо Фонду", – поблагодарила женщина.

Прокормить ребенка помогают продуктовые наборы от Гуманитарного штаба.

"Спасибо, голодные не останемся. Ой, и макароны, и сахар, чай попить. Спасибо Ринату Леонидовичу, дай Бог ему здоровья!" – добавила Светлана.

Мука, сахар, соль, масло – все, что понадобилось для пирога. Это любимое блюдо первоклассника Артема.

Продуктовые наборы Рината Ахметова раздают мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения. Уже выдано более одиннадцати миллионов триста тысяч наборов выживания.
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