Продуктовые наборы Рината Ахметова раздают жителям по обе стороны линии соприкосновения (видео)
Уже выдано более одиннадцати миллионов триста тысяч наборов выживания
Война, безденежье и болезнь единственного сына. Светлане Калач из Донецка ежедневно приходится преодолевать такие испытания. Она и сама едва не погибла во время обстрела. Снаряды падали рядом с домом.
Женщину обстрел застал возле дома. Тогда она чуть не потеряла сына. Семилетний Артем находился в здании.
"Слышала свист над ухом, стояла у куста смородины", – рассказывает она.
За считанные секунды женщина бросилась к двери, но та была заперта.
"(Сын) Закрылся от страха, а сам нырнул под стол, сидит. "Тема, Тема, открой", и слышу, что надо ложиться, и лежу", – продолжила Светлана.
Они побежали в погреб. Это уберегло ребенка от осколков, но не от стресса. Он спровоцировал приступы астмы.
"Заболел, и каждая простуда у него заканчивается стенозом – бедный задыхается", – рассказала жительница Донецка.
Первые признаки болезни у Артема врачи обнаружили, когда ему было три года. Считали: детский организм сам справится с недугом, но надежды не оправдались.
Приступы у ребенка бывают практически ежедневно. Но денег на приобретение медикаментов у мамы-одиночки нет. Светлана впала в отчаяние. Не знала, как спасти своего сына.
"Взяла номер телефона на пакете и позвонила. Быстро ответили все, я так благодарна. Спасибо Фонду и Ринату Леонидовичу", – сказала Светлана.
Штаб Ахметова закупил противоастматические препараты.
"Я знаю, что мы не умрем, что спасет, не задохнемся. Спасибо Фонду", – поблагодарила женщина.
Прокормить ребенка помогают продуктовые наборы от Гуманитарного штаба.
"Спасибо, голодные не останемся. Ой, и макароны, и сахар, чай попить. Спасибо Ринату Леонидовичу, дай Бог ему здоровья!" – добавила Светлана.
Мука, сахар, соль, масло – все, что понадобилось для пирога. Это любимое блюдо первоклассника Артема.
Продуктовые наборы Рината Ахметова раздают мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения. Уже выдано более одиннадцати миллионов триста тысяч наборов выживания.
Вы сейчас просматриваете новость "Продуктовые наборы Рината Ахметова раздают жителям по обе стороны линии соприкосновения (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии