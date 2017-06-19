Проверка из РФ вызвала скандал у боевиков

Сегодня, 11:38

В рядах противника процветает криминалитет

Боевики проворовались. Фото: AFP
Боевики проворовались. Фото: AFP

Командование Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ обязало командиров боевиков лично возглавлять внезапные проверки, особенно в выходные дни. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, поводом для этого стал неудовлетворительный уровень боеготовности соединений и частей самопровозглашенных "республик".

"Так, во время проверки выявлено: в 3 отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) – многочисленные факты разукомплектования и хищения полученных с территории РФ ремонтных комплектов и запчастей, вследствие чего большинство колесной техники бригады находится в неисправном состоянии, а текущие ремонтные работы проводятся, как правило, за счет личного состава", – пояснили в разведке.

Кроме того, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) обнаружены факты незаконного списания большого количества горюче-смазочных материалов и хищения горючего почти в каждом втором автомобиле из проверенных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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