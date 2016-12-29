Пьяный священник в Мариуполе заснул за рулем автомобиля (видео)

Пьяный священник в Мариуполе заснул за рулем автомобиля. Заведенную машину, которая в четыре утра стояла у главного управления полиции, заметили патрульные. Когда же подошли ближе – мужчина неожиданно пересел на пассажирское сиденье и заверил, что ждет водителя.

Проходить тест на алкоголь отказался, и даже прикрикнул на патрульных, чтобы те не мешали ему отдыхать.

"Так я отдыхаю, жду водителя. Вопросы есть?" – возмутился он.

"У нас есть видео, которое подтверждает, что он находился за рулем данного транспортного средства в момент, когда мы подошли к нему. Ему было предложено пройти медосвидетельствование на месте, водитель отказался, поэтому на него будет составлен протокол", – сказали патрульные.

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