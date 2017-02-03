Ранение боевика "Гиви" подтвердили в украинской контрразведке

Источник "Сегодня.ua" в украинской контрразведке подтвердил информацию о ранении боевика Михаила Толстых по прозвищу "Гиви". Также есть информация о том, что вся его охрана убита.

Как сообщали ранее СМИ, несколько дней назад на Донбассе был ликвидирован помощник "Гиви" по кличке "Консул".

Напомним, по информации военных, обстановка по всей линии разграничения на Донбассе обостряется. Начиная с полуночи боевики в общей сложности 24 раза нарушили режим перемирия. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, один был ранен. Всего же за минувшие сутки противник совершил 114 обстрелов, в результате которых четверо военных погибли, 17 – были ранены.