Раненый в Авдеевке британский фотограф рассказал подробности случившегося

Сегодня, 07:47

Ракета влетела прямо в окно кухни

Кристофер Нунн
Кристофер Нунн

Раненый в результате обстрела боевиками Авдеевки британский фотограф Кристофер Нунн рассказал подробности произошедшего.
Об этом он сообщил в Twitter, – пишет "Украинская правда".

По словам Нунна, он прибыл в Авдеевку 2 февраля со своим другом Владимиром. Вечером они решили зайти в гости к знакомой по имени Елена. Нунн отмечает, что с наступлением вечера, обстрелы участились и казалось, что бои проходят совсем рядом.

Внезапно, как сообщил Нунн, ракета влетела прямо в окно кухни. Фотограф в это время находился в спальне. Взрывом стекла и другие предметы откинуло Нунну в лицо, ранив левый глаз. Владимир, который находился рядом, также получил ранения. Елена во время взрыва находилась на кухне, она погибла. "Мы сидели на кухне за несколько минут до этого, и если бы все еще находились там, то все бы погибли", – написал Нунн.

Как сообщалось, британский фотограф Кристофер Нунн был ранен 2 февраля. Нунна с травмой левого глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова города Днепр. Врачам удалось сохранить ему зрение.
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