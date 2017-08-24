Разведка раскрыла, где боевики прячут запрещенное оружие на Донбассе
Противник пытается предпринимать методы конспирации
На Донбассе боевики продолжают скрывать вблизи линии соприкосновения запрещенное Минскими договоренностями вооружение и военную технику. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, с целью недопущения обнаружения противник передислоцирует технику или пытается блокировать/ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов.
"В частности, запрещенное вооружение и военная техника находятся на территориях: завода металлургического машинного строительства (Дебальцево); бывшего автотранспортного предприятия (Докучаевск); сельскохозяйственного предприятия (Бойковское)", – пояснили в разведке.
Напомним, сегодня утром на Донбасс вторгся очередной "гумконвой" РФ.
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