Разведка раскрыла, где боевики прячут запрещенное оружие на Донбассе

Сегодня, 11:17

Противник пытается предпринимать методы конспирации

Боевики пытаются прятать технику. Фото: AFP
Боевики пытаются прятать технику. Фото: AFP

На Донбассе боевики продолжают скрывать вблизи линии соприкосновения запрещенное Минскими договоренностями вооружение и военную технику. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, с целью недопущения обнаружения противник передислоцирует технику или пытается блокировать/ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов.

"В частности, запрещенное вооружение и военная техника находятся на территориях: завода металлургического машинного строительства (Дебальцево); бывшего автотранспортного предприятия (Докучаевск); сельскохозяйственного предприятия (Бойковское)", – пояснили в разведке.

Напомним, сегодня утром на Донбасс вторгся очередной "гумконвой" РФ.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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