Разведка раскрыла коварный замысел боевиков

Сегодня, 10:47

Противник продолжает прикрываться мирными жителями

Боевики прикрываются мирными жителями. Фото: AFP
Боевики прикрываются мирными жителями. Фото: AFP

Боевики продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов украинских сил. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, 18 апреля противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение с позиций в непосредственной близости от домов частного сектора Ясиноватой.

"Российкое командование проигнорировало жалобы на действия подчиненных и настаивало на обращении населения к "местным органам власти" с обвинениями в обстрелах ВСУ", – отметили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 35 раз нарушили режим прекращения огня.
Донбасс, жалобы, боевики, командование, минометы
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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