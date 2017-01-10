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Разведка раскрыла коварный замысел россиян на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7867/68_main.1484040224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/68_tn.1484040224.jpg Донбасс Противник запланировал очередную провокацию против украинских военных

Разведка раскрыла коварный замысел россиян на Донбассе

Сегодня, 11:21

Противник запланировал очередную провокацию против украинских военных

Боевики готовят провокацию. Фото: AFP
Боевики готовят провокацию. Фото: AFP

Росийское командование боевиков продолжает осуществлять целенаправленные информационные мероприятия с целью дискредитации ВСУ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украиныю

Так, отмечает ведомство, в Горловке специалистами Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск ВС РФ осуществляется подготовка материалов о, якобы, "обстрелах" украиснкими жилых зданий для дальнейшего распространения российскими СМИ.

По предварительной информации, к участию в провокации будут привлечены как боевики из горловской отдельной мотострелковой бригады, так и местные жители.

Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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