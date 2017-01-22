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Разведка раскрыла проблему боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7905/69_main.1485081538.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/69_tn.1485081538.jpg Донбасс В рядах противника усиливается кадровый "голод"

Разведка раскрыла проблему боевиков

Сегодня, 12:35

В рядах противника усиливается кадровый "голод"

Ряды противника тают. Фото: AFP
Ряды противника тают. Фото: AFP

В подразделениях самопровозглашенной "ЛНР" пытаются разными способами решить проблему некомплекта личного состава. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, эта ситуация сложилась из-за нежелания боевиков продлевать сроки действующих контрактов.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровня укомплектованности командованием противника введен запрет на увольнение при любых обстоятельствах, даже при наличии грубых нарушений условий контракта.

"Упрощена процедура приема на военную службу. В отдельных подразделениях набор осуществляется без надлежащего медицинского осмотра, что уже привело к приему на службу лиц с физическими недостатками, которые не способны выполнять боевые задачи в сложных условиях", – отметили в разведке.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали позиции украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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