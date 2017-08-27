Разведка рассказала о беспределе боевиков на Донбассе
Сторонники псевдореспублик напиваются и совершают преступления
На оккупированных территориях Донбасса фиксируются новые факты преступлений против мирного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, по данным ведомства, в районе населенного пункта Безымянное (Новоазовский район) боевики "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" в нетрезвом состоянии совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были травмированы два гражданских лица.
"В Славяносербском районе группа военнослужащих "4 отдельной мотострелковой бригады" в состоянии алкогольного опьянения осуществляла хаотичную стрельбу и взрывала гранаты", – рассказали в разведке.
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