Разведка сообщает о гибели командиров боевиков "ДНР" в пьяном ДТП под Новоазовском
Боевики на Донбассе продолжают совершать правонарушения в общественных местах
В районе населенного пункта Гусельщиково возле Новоазовска произошло ДТП, в котором погибли начальник штаба и заместитель командира по воспитательной работе мотострелкового батальона боевиков "ДНР"
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.
Отмечается, что среди боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжает расти количество правонарушений, которые совершаются представителями незаконных вооруженных формирований в общественных местах.
В частности, вечером 18 августа военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), управляя транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем в селе Гусельщиково. В результате этой аварии погибли начальник штаба и заместитель командира по воспитательной работе мотострелкового батальона боевиков "ДНР".
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