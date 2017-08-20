Разведка сообщает о гибели командиров боевиков "ДНР" в пьяном ДТП под Новоазовском

Сегодня, 13:12

Боевики на Донбассе продолжают совершать правонарушения в общественных местах 

Фото: &quot;Союз &quot;Народная память&quot;
Фото: "Союз "Народная память"

В районе населенного пункта Гусельщиково возле Новоазовска произошло ДТП, в котором погибли начальник штаба и заместитель командира по воспитательной работе мотострелкового батальона боевиков "ДНР"

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что среди боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжает расти количество правонарушений, которые совершаются представителями незаконных вооруженных формирований в общественных местах.

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В частности, вечером 18 августа военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), управляя транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем в селе Гусельщиково. В результате этой аварии погибли начальник штаба и заместитель командира по воспитательной работе мотострелкового батальона боевиков "ДНР". 
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