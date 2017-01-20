России мы не нужны: "депутат" из "ДНР" пожаловался на горькую участь боевиков (видео)

На блокпосту "Майорск" задержали так называемого "депутата народного совета" самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, причастный к оккупации Донецкой области и войне мужчина теперь говорит, что хотел совсем не этого.

"В марте 2014 года я участвовал в митингах, и потом мне предложили представлять интересы своего города в "верховном совете ДНР". Многие люди живут на пенсию, "ДНР" платит пенсии, но очень маленькие, кто может – находит подработку. 50% бюджета "республики" идет из РФ", – рассказал задержанный силовикам.

По словам "депутата", он проработал два месяца. Поняв, в какой ситуации оказался, мужчина с началом боевых действий бежал из псевдореспублики, поехал в РФ, но был вынужден вернуться.

"В РФ украинцы не нужны, мы там жители второго сорта. Гражданство никто не дает", – пожаловался задержанный.