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России мы не нужны: "депутат" из "ДНР" пожаловался на горькую участь боевиков (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/40_main.1484898975.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/40_tn.1484898975.jpg Донбасс Мужчину задержали украинские правоохранители в одном из пунктов пропуска

России мы не нужны: "депутат" из "ДНР" пожаловался на горькую участь боевиков (видео)

Сегодня, 09:54

Мужчину задержали украинские правоохранители в одном из пунктов пропуска

От боевиков бегут даже &quot;депутаты&quot;. Фото: AFP
От боевиков бегут даже "депутаты". Фото: AFP

На блокпосту "Майорск" задержали так называемого "депутата народного совета" самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, причастный к оккупации Донецкой области и войне мужчина теперь говорит, что хотел совсем не этого.

"В марте 2014 года я участвовал в митингах, и потом мне предложили представлять интересы своего города в "верховном совете ДНР". Многие люди живут на пенсию, "ДНР" платит пенсии, но очень маленькие, кто может – находит подработку. 50% бюджета "республики" идет из РФ", – рассказал задержанный силовикам.

По словам "депутата", он проработал два месяца. Поняв, в какой ситуации оказался, мужчина с началом боевых действий бежал из псевдореспублики, поехал в РФ, но был вынужден вернуться. 

"В РФ украинцы не нужны, мы там жители второго сорта. Гражданство никто не дает", – пожаловался задержанный.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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