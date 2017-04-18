Россия умерила "аппетиты" боевиков
Самопровозглашенным "республикам" сократили финансирование
Из-за сокращения финансирования так называемой "ДНР" со стороны России в псевдореспублике фиксируется острая нехватка средств. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".
В связи с этим, по данным ИС, в оккупированных районах Донецкой области за последние 2 месяца наблюдаются задержки ряда социальных выплат.
"В частности: помощи семьям с детьми, пенсионных выплат (особое обострение ситуация приобрела в Макеевке), выплат помощи в связи с инвалидностью выплаты получила лишь часть людей с инвалидностью", – рассказали в ИС.
Напомним, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня.
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