Россия умерила "аппетиты" боевиков

Сегодня, 09:52

Самопровозглашенным "республикам" сократили финансирование

Боевикам урезали финансирование. Фото: AFP
Боевикам урезали финансирование. Фото: AFP

Из-за сокращения финансирования так называемой "ДНР" со стороны России в псевдореспублике фиксируется острая нехватка средств. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В связи с этим, по данным ИС, в оккупированных районах Донецкой области за последние 2 месяца наблюдаются задержки ряда социальных выплат.

"В частности: помощи семьям с детьми, пенсионных выплат (особое обострение ситуация приобрела в Макеевке), выплат помощи в связи с инвалидностью выплаты получила лишь часть людей с инвалидностью", – рассказали в ИС.

Напомним, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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