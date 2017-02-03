Россияне поставили Захарченко и Плотницкому ультиматум

Военно-политическое руководство РФ заставляет главарей самопровозглашенных республик активизировать боевые действия. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, сегодня утром в Харцызске состоялось совещание между Александром Захарченко, российскими кураторами, а также представителями Минобороны и Генштаба ВС РФ.

"Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" они будут смещены со своих должностей", – рассказали в разведке.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных.