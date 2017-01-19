Российская делегация хочет обсудить ситуацию на Донбассе на Парламентской ассамблее ОБСЕ
Представители Госдумы РФ намерены обсудить в Вене вопросы мониторинговой миссиии на Донбассе
Делегация российских парламентариев в феврале примет участие в мероприятиях по линии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене (Австрия). Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
"Там будут плановые мероприятия по линии ПА ОБСЕ; проведут свои заседания несколько профильных комитетов", – сказал Слуцкий журналистам.
Он сообщил, что на днях предполагается провести в Госдуме собрание депутатской части делегации; на этом собрании будет избран руководитель делегации.
"Линия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по взаимодействию с Россией складывается, на наш взгляд, в последнее время достаточно конструктивно", – подчеркнул глава комитета.
Он добавил, что "венские заседания как раз как лакмусовая бумажка покажут, насколько конструктивен, насколько эффективен в потенциале настрой наших коллег по этой важнейшей для нас межпарламентской организации".
Как напомнил Слуцкий, в ПА ОБСЕ входят и представители США, так что эта организация имеет не только европейское измерение.
"Конечно, будем дальше проводить курс на то, чтобы ОБСЕ соответствовала своей первоначальной вывеске – становилась реальной организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе; Европа сегодня нуждается в такой организации", – сказал парламентарий.
Он уточнил, что в рамках этой структуры российские парламентарии намерены обсуждать работу миссии ОБСЕ на Донбассе.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, но при этом считают идею создания полицейской миссии ОБСЕ противоречащей Минским соглашениям.
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