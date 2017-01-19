Российская делегация хочет обсудить ситуацию на Донбассе на Парламентской ассамблее ОБСЕ

Делегация российских парламентариев в феврале примет участие в мероприятиях по линии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене (Австрия). Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Там будут плановые мероприятия по линии ПА ОБСЕ; проведут свои заседания несколько профильных комитетов", – сказал Слуцкий журналистам.

Он сообщил, что на днях предполагается провести в Госдуме собрание депутатской части делегации; на этом собрании будет избран руководитель делегации.

"Линия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по взаимодействию с Россией складывается, на наш взгляд, в последнее время достаточно конструктивно", – подчеркнул глава комитета.

Он добавил, что "венские заседания как раз как лакмусовая бумажка покажут, насколько конструктивен, насколько эффективен в потенциале настрой наших коллег по этой важнейшей для нас межпарламентской организации".

Как напомнил Слуцкий, в ПА ОБСЕ входят и представители США, так что эта организация имеет не только европейское измерение.

"Конечно, будем дальше проводить курс на то, чтобы ОБСЕ соответствовала своей первоначальной вывеске – становилась реальной организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе; Европа сегодня нуждается в такой организации", – сказал парламентарий.

Он уточнил, что в рамках этой структуры российские парламентарии намерены обсуждать работу миссии ОБСЕ на Донбассе.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, но при этом считают идею создания полицейской миссии ОБСЕ противоречащей Минским соглашениям.