Российских военных пугают командировки на Донбасс – разведка

Чтобы избежать поездок, россияне выдумывают себе предлоги и болячки

Руководством ВС РФ активизированы мероприятия по отбору кандидатов на командные должности среди офицерского состава для обеспечение ротационных мероприятий на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы. Большинство кандидатов пытаются симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам для избежания командировок", – пояснили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.