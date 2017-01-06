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Российских военных пугают командировки на Донбасс – разведка http://www.segodnya.ua/img/article/7859/79_main.1483699448.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/79_tn.1483699448.jpg Донбасс Чтобы избежать поездок, россияне выдумывают себе предлоги и болячки

Российских военных пугают командировки на Донбасс – разведка

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Россияне боятся воевать. Фото: AFP

Руководством ВС РФ активизированы мероприятия по отбору кандидатов на командные должности среди офицерского состава для обеспечение ротационных мероприятий на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы. Большинство кандидатов пытаются симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам для избежания командировок", – пояснили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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