Руины и пустота: боевики накрыли Авдеевку залпами "Градов" и танков (фото)

В четверг вечером, 2 февраля, жители оккупированной Макеевки зафиксировали и передали украинским правоохранителям информацию о движении колонны техники боевиков: 20 танков Т-90, 15 САУ, "Грады". Об этом рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня уже я увидел в Авдеевке "результаты работы" этой техники – дома 90, 92 на ул. Колосова (бывшая Кирова) получили повреждения. Пострадавших, к счастью, нет. Вот такое присылают нашим мирным жителям бывшие "старшие братья", – констатировал Аброськин.

По его информации, только за последние шесть дней в Авдеевкев результате обстрелов были повреждены 92 жилых дома, погибли трое мирных жителей, еще девять получили ранения.

Напомним, в четверг, 2 февраля, боевики также устроили массированный обстрел Марьинки.