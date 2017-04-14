С начала суток враг 29 раз открывал огонь по опорным пунктам ВСУ – штаб

Сегодня, 20:02

Как отмечается, трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения

ВСУ. Фото: facebook.com
ВСУ. Фото: facebook.com

Провокационные обстрелы украинских позиций со стороны пророссийских боевиков происходят вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает штаб военной операции.

"С начала суток враг 29 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. На Приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия накрывал защитников Водяного. Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по защитникам Павлопол. В Широкино, Гнутово и Талаковка морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении, по позициям вблизи населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево и Поле враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам вблизи Песков вел огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра.

"На Луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов открывали огонь по защитникам Катериновки. Защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Как отмечается, трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Как сообщается, пятнадцать раненых военнослужащих доставили самолетом в Одессу. Из них пятеро – в тяжелом состоянии.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец заявил, что Украине не хватит того количества войск, которое имеется на Донбассе, чтобы осуществить наступательную операцию, так как Россия подтянет нужные резервы.

По его словам, в случае наступательной операции, ВСУ это грозит большими потерями, что также останавливает военное руководство от такого шага.
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"Сегодня"

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