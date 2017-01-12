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Самые горячие точки Донбасса 12 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7875/75_main.1484217765.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/75_tn.1484217765.jpg Донбасс На востоке страны обострилась обстановка

Самые горячие точки Донбасса 12 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:40

На востоке страны обострилась обстановка

Боевики заметно активизировались. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики заметно активизировались. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 62 раза нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия – вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Троицкое. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем – Новозвановку. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов – Крымское.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник открывал огонь в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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