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Самые горячие точки Донбасса 13 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7879/33_main.1484303807.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/33_tn.1484303807.jpg Донбасс Украинские военные понесли нелетальные потери

Самые горячие точки Донбасса 13 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:34

Украинские военные понесли нелетальные потери

Обстрелы не утихают. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Обстрелы не утихают. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из минометов были обстреляны украинские позиции в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, а также вновь Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке.

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии обстреляли Калиново-Попасную и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Золотому, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановцке и Новоалександровке.

На Донецком направлении под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов попали Луганское, Троицкое и Зайцево.

За минувшие сутки в результате боевых действий были ранены трое украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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