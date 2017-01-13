Самые горячие точки Донбасса 13 января: интерактивная карта боев и обстрелов
Украинские военные понесли нелетальные потери
За минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из минометов были обстреляны украинские позиции в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, а также вновь Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке.
На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии обстреляли Калиново-Попасную и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Золотому, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановцке и Новоалександровке.
На Донецком направлении под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов попали Луганское, Троицкое и Зайцево.
За минувшие сутки в результате боевых действий были ранены трое украинских военных.
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