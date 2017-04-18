Самые горячие точки Донбасса 18 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов

Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе обостряется: за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня. Эпицентром противостояния продолжает оставаться Мариупольское направление, где из 120-мм минометов калибра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Новогригорьевку, Чермалык и Марьинку. Позиции украинских морпехов у Водяного попали под огонь БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник обстреливал Авдеевку. Позиции военных у шахты Бутовка обстреляли из противотанковых гранатометов.

На Луганском направлении позиции у Катериновки противник применил минометы 82-мм калибра и автоматические гранатометы.

За минувшие сутки один украинский военный получил ранения.