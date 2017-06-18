Самые горячие точки Донбасса 18 июня: интерактивная карта боев и обстрелов
Украинские военные вновь понесли потери на востоке страны
За минувшие сутки боевики 66 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, пять бойцов получили ранения. На Приморском направлении под вражеский огонь из 120-мм минометов попали позиции ВСУ в районе Гранитного, Чермалыка и Широкино. Также по защитникам Широкино боевики били из танка. Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону у Новоселовки Второй, ориентировочно с временно оккупированной Григорьевки захватчики выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц. Из менее мощных огневых средств, гранатометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно открывали огонь по украинским укреплениям вблизи Павлополя, Славного, Гнутово, Тарамчука, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки.
На Донецком направлении из 152-мм артиллерийских систем боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ в районе Авдеевки и участок территории неподалеку н.п. Калиновое. В течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь по защитникам Авдеевки из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения. Также под достаточно плотным минометным огнем оказались укрепления ВСУ у Новгородского. Кроме того, нарушение условий прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецкого, Зайцевого, Камянки, Новоселовки, Новолуганского. Там противник использовал противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и БТР, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На Луганском направлении зафиксировано 21 факт использования противником оружия. В районе Крымского и Катериновки позиции ВСУ неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеский минометный огонь попали укрепления вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара. Из менее мощного пехотного вооружения, местами из вооружения БМП, боевики несколько раз били по украинским защитникам, которые держат оборону возле Станицы Луганской, Новоалександровки и Донца.
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