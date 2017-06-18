Самые горячие точки Донбасса 18 июня: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 13:33

Украинские военные вновь понесли потери на востоке страны

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: AFP
На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 66 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, пять бойцов получили ранения. На Приморском направлении под вражеский огонь из 120-мм минометов попали позиции ВСУ в районе Гранитного, Чермалыка и Широкино. Также по защитникам Широкино боевики били из танка. Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону у Новоселовки Второй, ориентировочно с временно оккупированной Григорьевки захватчики выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц. Из менее мощных огневых средств, гранатометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно открывали огонь по украинским укреплениям вблизи Павлополя, Славного, Гнутово, Тарамчука, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки.

На Донецком направлении из 152-мм артиллерийских систем боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ в районе Авдеевки и участок территории неподалеку н.п. Калиновое. В течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь по защитникам Авдеевки из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения. Также под достаточно плотным минометным огнем оказались укрепления ВСУ у Новгородского. Кроме того, нарушение условий прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецкого, Зайцевого, Камянки, Новоселовки, Новолуганского. Там противник использовал противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и БТР, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении зафиксировано 21 факт использования противником оружия. В районе Крымского и Катериновки позиции ВСУ неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеский минометный огонь попали укрепления вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара. Из менее мощного пехотного вооружения, местами из вооружения БМП, боевики несколько раз били по украинским защитникам, которые держат оборону возле Станицы Луганской, Новоалександровки и Донца.
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"Сегодня"

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